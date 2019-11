NBA 2019-2020 | i risultati della notte 28 novembre I Clippers espugnano Memphis con un

Fonte : oasport

(Di giovedì 28 novembre 2019) Ben 14 le partite che si sono svolte nellaNBA e hanno visto scendere in campo 28 franchigie su 30. Aprono i Boston Celtics che vincono in casa, 110-121, contro i Brooklyn Nets ancora privi del grande ex Kyrie Irving. Migliori in campo un Kemba Walker da 39 punti e un Jaylen Brown da 22 punti e 10 rimbalzi. Primo trionfo esternostagione per gli Orlando Magic che battono, 116-104, i Cleveland Cavaliers. Decisivi 30 punti del francese Evan Fournier. Importante successo casalingo per gli Indiana Pacers che sconfiggono nettamente, 102-121, una squadra del calibro degli Utah Jazz. Il sodalizio di Indianapolis trova 23 punti sia da TJ Warren che da Domantas Sabonis, con quest’ultimo che aggiunge anche 12 carambole, e 22 da Malcom Brogdon. A poco servono, a Utah, i 30 del grande ex Bojan Bogdanovic e i 26 di Donovan Mitchell, lasciati troppo soli dai compagni. 33 punti e 16 ...

