Utilizzate un Google Pixel 2? La beta dell’applicazione Benessere Digitale ha una

La Ricerca Google compie un importante passo in avanti nella comprensione delle frasi Utilizzate per le ricerche : La Ricerca Google ora è in grado di dare più importanza alle preposizioni per meglio comprendere il significato della frase utilizzata per la Ricerca, fornendo per primi i risultati più pertinenti al contesto.