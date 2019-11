Davide Faraone | “Open è stata la fondazione più trasparente nella storia della politica

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 27 novembre 2019), capogruppo di Italia Viva al Senato, interviente con un post su Facebook sulle presunte irregolaritàOpen che sostiene le iniziative politiche di Matteo Renzi. Laè indagata per riciclaggio, traffico di influenze, autoriciclaggio, finanziamento illecito ai partiti madifende l’operato di Open: “Avere la carta di credito di unanon è reato, ma qui nessuno ne ha mai avuto una. Rammento, semmai, che Matteo Renzi ha pagato di tasca propria la scuola per i ragazzi al Ciocco quest’estate e ciascuno di noi finanzia di tasca propria l’attività, non il contrario”.ha sottolineato che “le spese di Open sono tutte tracciate. Open èlapiùitaliana. Trovatemene un’altra che, in ...

Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira Il botta e risposta in diretta tra Davide Faraone (Italia Viva) e Myrta Merlino: 'Noi non potremo mai fare un'alle… - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira Perquisizioni Fondazione Open, Davide Faraone (Italia Viva): 'Siamo sempre contro gli istinti giustizialisti. Sono… - salvinoSardino : RT @La7tv: #lariachetira Il botta e risposta in diretta tra Davide Faraone (Italia Viva) e Myrta Merlino: 'Noi non potremo mai fare un'alle… -