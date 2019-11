Napoli | programmato l’incontro De Laurentiis-squadra | venerdì giornata caldissima | tutti

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Sono ore calde in casa, ladi Carlo Ancelotti si prepara per la fondamentale sfida di Champions League contro il Liverpool, l’obiettivo è quello di allontanare la crisi con una grande prestazione. Lanon sta rispondendo in campo con buone prestazioni, nel dettaglio la classifica è preoccupante, contro il Milan è arrivato solo un pareggio con la prestazione che è stata altalenante. Ma a preoccupare è la questione spogliatoio, è rottura tra i calciatori ed il presidente De, anche con l’allenatore Carlo Ancelotti i rapporti non sono dei migliori. Nel frattempo novità nelle ultime ore,è previsto un incontro tra il presidente Dee laper provare a mettere fine a questa questione, in un verso o nell’altro, potrebbe così esserci la pace oppure la rottura definitiva. Scarica o Aggiorna l’App da Google ...

