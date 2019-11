Di Maio prova a salvinizzarsi

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 26 novembre 2019). Luigi Dinon ci sta a essere relegato nell’angolo in cui nelle ultime settimane lo hanno costretto i rovesci elettorali e le sempre più crescenti contestazioni alla sua leadership provenienti dall’interno del Movimento 5 stelle. “Dobbiamo rialzare la testa, riprendere il pallino in mano”, il ragionamento fatto in questi giorni con gli uomini a lui più vicini. Il capo politico è stato ringalluzzito dall’incontro di sabato con Beppe Grillo. Ma non nel senso che il Pd sperava. Il capo politico M5s sa che la presenza del fondatore è tanto pesante quanto intermittente. E non ha nessuna intenzione di traghettare il partito al mondo organico del centrosinistra.Ecco come si configura la bordata tirata oggi a quello che a tutti gli effetti è un alleato di governo. “Anche oggi ci sono state alcune ...

