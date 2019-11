Troppa Juve | Roma spazzata via | le bianconere si impongono 4-0

Fonte : romadailynews

(Di domenica 24 novembre 2019)– Finisce con lo stesso punteggio di un anno fa la gara del Tre Fontane tra. Il risultato al 90esimo recita 0-4 per le ragazze di Rita Guarino che passaggiano su quelle di Betty Bavagnoli e si riprendono la vetta della classifica. Terza sconfitta in 7 appuntamenti, seconda consecutiva. In classifica sono 7 i punti di ritardo dalla vettantus per la, incapace di rispondere colpo su colpo alla corazzata bianconera che l’affonda con un’altra prestazione degna di nota. Il gol di Maria Alves nel primo tempo e le tre reti messe a referto nella ripresa da Girelli, Rosucci e Caruso sentenziano la seconda sconfitta consecutiva per le Capitoline, terza in sette partite. Così come sette sono i punti di ritardo dalla capolista, cinque dal secondo posto occupato dal Milan e quattro dalla Fiorentina terza. Alle spalle incombono l’Inter a -1, ...

