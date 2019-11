Migranti | naufragio Lampedusa | salgono a sette i cadaveri rinvenuti

Lampedusa - 2 morti e 20 dispersi in un naufragio. Salvati 149 Migranti : Un'altra tragedia del mare a Lampedusa: ieri pomeriggio si è ribaltato un barcone con 160 migranti a bordo, a un miglio da Lampedusa. 149 i superstiti del naufragio, le ricerche dei dispersi sono andate avanti per tutta la notte. Due cadaveri sono stati rinvenuti stamattina. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta.Continua a leggere

Migranti - naufragio a Lampedusa : 143 persone in mare salvate dalla Guardia Costiera : “Nel pomeriggio di oggi un cittadino ha segnalato alla Guardia Costiera di Lampedusa di aver avvistato un barchino in difficoltà a meno di un miglio dalla costa. Immediatamente inviate sul posto 4 motovedette della Guardia Costiera ed allertati un elicottero ed un aereo della Guardia Costiera di Catania. Le motovedette, giunte sul posto hanno individuato un barchino di circa 10 metri in difficoltà con circa un centinaio di persone a bordo che, ...

Naufragio a Lampedusa - recuperati 143 Migranti. Almeno due corpi senza vita : Sono 143 i migranti finiti in mare di fronte a Lampedusa che sono stati recuperati dalla Guardia Costiera. E ci sono Almeno due corpi senza vita e ce ne sarebbero "altri". Nel pomeriggio di oggi un cittadino ha segnalato alla Guardia Costiera di Lampedusa di aver avvistato un barchino in difficolta' a meno di un miglio dalla costa. Immediatamente, riferisce la stessa Guardia Costiera, sono state inviate sul posto 4 motovedette e allertati un ...

Libia - trovati morti sei Migranti sulle spiagge di Khums : due giorni fa un pescatore aveva segnalato un naufragio : Sono almeno sei i corpi di migranti senza vita recuperati sulle coste di Khums, in Libia. Si cercano altri possibili dispersi. A rendere nota la notizia è l’organizzazione mondiale per le migrazioni (Oim) su Twitter facendo sapere anche che altre 90 migranti sono stati recuperati dalla guardia costiera libica. Il naufragio era stato segnalato da un peschereccio due giorni fa. Allertato il centralino di Alarm Phone, il servizio dedicato ai ...