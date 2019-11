Kristoffersen vince Slalom Levi | Moelgg decimo

VIDEO Henrik Kristoffersen vince lo slalom di Levi in rimonta : grande discesa del norvegese - Moellgg 10° : Il norvegese Henrik Kristoffesen si aggiudica la prima prova di slalom della Coppa del mondo di sci alpino maschile. Sulle nevi di Levi, lo scandinavo si è esibito in una splendida seconda manche, che gli ha permesso di imporsi con 9 centesimi di vantaggio sul francese Clement Noel, che aveva concluso al vertice la run-1, e di 18 sullo svizzero Daniel Yule. Distacchi molto serrati, con i primi dieci racchiusi in un secondo, in una gara andata in ...