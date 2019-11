Fonte : agi

(Di domenica 24 novembre 2019) (Notizia in aggiornamento) Tratto Chiuso tra Bivio A6/A10 Savona e Altare in direzione Torino per il cedimento di una porzione di. Non si hanno altre notizie al momento. Il governatore Giovanni Toti si sta recando in Prefettura a Savona. Ilè gestito dal gruppo Gavio.

Agenzia_Italia : == È crollato un pezzo di viadotto della A6 in Liguria == - cncosflicker : RT @ScajolaM: ?????? ATTENZIONE?????? POCHI ISTANTI FA AD ALTARE È CROLLATO UN PEZZO DI VIADOTTO SULLA A6 SAVONA-TORINO!!?????? https://t.c… - amelielavrai : RT @ScajolaM: ?????? ATTENZIONE?????? POCHI ISTANTI FA AD ALTARE È CROLLATO UN PEZZO DI VIADOTTO SULLA A6 SAVONA-TORINO!!?????? https://t.c… -