' Bella Ciao' a messa | Don Biancalani canta con i fedeli

Don Biancalani mantiene la promessa - in chiesa si canta “Bella Ciao” : Don Massimo Biancalani, discusso parroco di Vicofaro (Pistoia), mantiene la promessa fatta alcuni giorni fa e, al termine della messa di questa domenica mattina, canta “Bella Ciao” in chiesa insieme ad uno sparuto gruppo di fedeli. Un forte messaggio che, ancora una volta, chiarisce la posizione del religioso. Del resto Don Biancalani non ha mai fatto mistero del proprio pensiero. Malgrado le rimostranze di un nutrito numero di parrocchiani, non ...

Sardine - a Reggio Emilia in 9mila cantano “Bella ciao” e “Com’è profondo il mare” di Lucio Dalla. Piazza piena anche a Perugia : A Reggio Emilia almeno 9mila “Sardine” hanno riempito Piazza Prampolini, mentre a Perugia almeno 5mila persone hanno riempito Piazza della Repubblica. Nonostante in nessuna delle due città fosse previsto un comizio di Matteo Salvini, i manifestanti hanno deciso di manifestare per unirsi alle decine di piazze spontanee organizzate dopo il primo successo in Piazza Maggiore a Bologna del 14 novembre scorso. A Reggio Emilia erano ...

Sardine - folla in piazza a Palermo : “Basta odio e bugie - ci siamo svegliati”. E canta ‘Bella ciao’ : Giovani e meno giovani. C’è Luigi, 16 anni.”C’è il pericolo del ritorno di un clima di odio”, dice. C’è anche Daniela, che di anni ne ha 57 anni ed è contenta perché “per la prima volta la Sicilia dimostra di essere al passo del resto d’Italia”. Sono solo due dei volti delle Sardine che si sono date appuntamento nel pomeriggio a piazza Verdi, davanti al teatro Massimo, per ribadire che “Palermo non ...

Don Biancalani - una sardina in chiesa : "Niente dialogo con la Lega - canto Bella Ciao a messa" : Don Massimo Biancalani con un post sulla sua pagina Facebook, pubblicato il 19 novembre alle ore 21:48, è tornato a polemizzare con la Lega. Il parroco-attivista di Vicofaro, paese che appartiene alla Diocesi di Pistoia, ha scritto: "Anche Vicofaro non si Lega. Nessun dialogo con chi fomenta odio. A

Sardine - anche don Biancalani con le piazze anti-Salvini : “E a fine messa farò cantare Bella Ciao”. Il vescovo lo “biasima” : “Inopportuno” : Il parroco di Vicofaro don Massimo Biancalani, da anni impegnato per l’accoglienza dei migranti, si schiera con il movimento delle Sardine. Lo fa con una proposta anti-Salvini che sta facendo discutere in molti a Pistoia e non solo: “anche Vicofaro ‘non si Lega’ – scrive su Facebook – Nessun dialogo con chi fomenta odio. Al termine della messa la domenica canteremo Bella Ciao”. L’ispirazione viene direttamente da un altro prete di ...

Pistoia - don Biancalani : "Canteremo 'Bella Ciao' alla fine della messa". La Curia : "E' inopportuno" : La proposta del parroco pro-migranti di Vicofaro ha scatenato la reazione della Diocesi: "Comportamento provocatorio"

Come ha fatto Bella Ciao a diventare l'inno dei movimenti di mezzo mondo : Una canzone dalle origini misteriose viene cantata dal Rojava ai Fridays for future. Ecco perché il brano unisce chi lo intona contro ogni sopruso e ogni volontà di dominio. E no, il merito del suo succeso recente non è di Netflix Perché i popoli del mondo si stanno riBellando" Così app e social network vengono usati per organizzare e alimentare le rivolte nel mondo "

Matteo Salvini contestato a Parma. Cantano Bella Ciao - lui li asfalta : "Un concertino sempre affollato..." : Matteo Salvini era a Parma per sostenere la candidata della Lega alle elezioni regionali in Emilia Romagna, Lucia Borgonzoni. A un certo punto un piccolo gruppo di contestatrici si è messo a cantare "Bella ciao". Salvini, ha rilanciato il video sul suo profilo Twitter e ha commentato: "Simpatico con

Proteste in Cile - professori intonano “Bella Ciao” in aeroporto : la canzone riadattata dai manifestanti sudamericani : Nel corso delle Proteste in Cile un gruppo di professori ha intonato una particolare versione di Bella Ciao. Non è la prima volta che i manifestanti Cileni, che ormai da giorni stanno scendendo in piazza contro il carovita e le misure del governo, cantano la canzone simbolo della lotta partigiana. Bella Ciao è stata presa in prestito anche durante le ultime manifestazioni in Ecuador contro il presidente Lenin Moreno L'articolo Proteste in Cile, ...