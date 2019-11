Ilva | ArcelorMittal e Conte trattano Impianti aperti e pausa al processo

Ilva - il dirigente di ArcelorMittal ai magistrati : “Cancellato approvvigionamento delle materie prime. Non c’è quel che serve per proseguire” : “Nonostante la sospensione del piano di fermata, l’azienda non ha tutto quello che serve per proseguire l’attività in quanto l’approvvigionamento delle materie prime è stato cancellato”. È un passaggio di un verbale di un dirigente di ArcelorMittal sentito lo scorso 19 novembre dai pm di Milano e riportato nel loro atto di costituzione nel contenzioso civile tra l’ex Ilva e la multinazionale dell’acciaio con cui aderiscono alla ...

ArcelorMittal - ispezione carabinieri negli impianti ex Ilva a Taranto : I pm milanesi che si occupano del caso ArcelorMittal-ex Ilva hanno depositato l'atto di intervento nella causa civile fra il gruppo franco indiano e i commissari del polo siderurgico con base a Taranto: un procedimento d'urgenza con cui i commissari della società chiedono di evitare la cessazione delle attività, bloccando la richiesta di recesso del contratto di affitto. Intanto questa mattina la procura di Taranto ha delegato i carabinieri ...

Ilva - il governo : si tratta con ArcelorMittal - ma c'è distanza sugli esuberi : Il premieri: «Venerdì porterò la determinazione di un presidente del Consiglio di un Paese del G7 dove si viene e si rispettano le regole». I sindacati rifiutano di incontrare l'azienda nello stesso giorno del vertice con Conte

Striscia la notizia all'attacco - Ilva : quel bruttissimo sospetto su ArcelorMittal : Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Pinuccio torna a occuparsi dell’Ilva. In particolare, l’inviato ha raccolto diverse testimonianze che sollevano dubbi su come ArcelorMittal abbia gestito l’acquisto di materie prime e la vendita del prodotto finito attraverso delle società controll

Ex Ilva - domani vertice governo-ArcelorMittal/ Esuberi e scudo penale i punti chiave : Ex Ilva, domani vertice governo-ArcelorMittal: i punti chiave sono gli Esuberi e lo scudo penale, ma l'esecutivo è moderatamente ottimista

Caso Ilva - ecco la bozza dell?accordo con ArcelorMittal : documento in 4 punti : ROMA Un vertice riservato presso il Tesoro, svoltosi nel pomeriggio di martedì, avrebbe avviato il disgelo fra governo, commissari e ArcelorMittal: se non sorgeranno intoppi di qualunque...

Ilva - Conte : ArcelorMittal rinunci ai 5mila esuberi. I commissari : a Taranto riserve al minimo : «Venerdì a Mittal diremo una cosa molto semplice: in Italia le regole si rispettano», scrive il premier Giuseppe Conte in vista dell'incontro con l'azienda franco-indiana....

Ex-Ilva - l’accusa : ?ArcelorMittal sta svuotando deliberatamente l’azienda : La Guardia di Finanza ha accertato, dopo l’ispezione, che ci sarebbero scorte di materie prime per sole tre settimane. Ma la società anglo-indiana si difende:?la crisi degli approvvigionamenti non dipende da noi

Ex Ilva - blitz della Gdf negli uffici ArcelorMittal : Doppio blitz della Guardia di Finanza nei confronti di ArcelorMittal. Sono attualmente in corso controlli contabili e commerciali sia nella sede di Taranto che in quella di Milano. Gli interventi della Gdf sono stati disposti dalla Procura di Taranto e da quella di Milano, che stanno indagando parallelamente in ragione dell'esposto presentato dai commissari straordinari con il quale sono stati segnalati “fatti e comportamenti, inerenti al ...

**Ex Ilva : ArcelorMittal convoca sindacati venerdì - Fiom Fiom e Uilm non andranno** : Roma, 19 nov. (Adnkronos) – Fim, Fiom e Uilm sono stati convocati per venerdì 22 novembre alle 14 a Roma da ArcelorMittal nell’ambito della procedura di cessione ex-art 47 ma non andranno alla convocazione. E’ quanto si apprende da fonti sindacali. I sindacati, infatti, non riconoscono al colosso siderurgico un diritto di recesso e quindi la procedura stessa. Sempre venerdì, invece, è previsto l’incontro tra il ...

Ex Ilva - blitz Gdf in sedi ArcelorMittal : Taranto, 19 nov. (Adnkronos) – blitz della Guardia di finanza nelle sedi di ArcelorMittal a Taranto e Milano.I finanzieri stanno compiendo controlli, contabili e commerciali, nello nell’ambito dell’indagine aperta dalla Procura della Repubblica del capoluogo jonico a seguito della denuncia presentata dai commissari straordinari. Le ipotesi di reato dei magistrati inquirenti sono di ‘distruzione di mezzi di ...

