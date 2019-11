Inter | Biasin | ' Conte va accettato | Eriksen si sta accordando con qualche club'

Biasin : Conte non può non accorgersi che l’investimento più grande dell’ Inter è stato lui : Su Libero, Fabrizio Biasin analizza l’incazzatura di Conte di martedì sera, dopo la partita con il Borussia, “si è incazzato”. Un’incazzatura esagerata, scrive, anche perché non giustificata dal momento. Non c’è necessità di sparare addosso ai dirigenti in questa fase della stagione. Fino a gennaio, e al mercato, c’è poco da fare. Adesso che Conte ha fatto il Conte , cioè si è incazzato, toccherà a Marotta ...

Biasin : Inter-Juve non è solo una partita. Non facciamo finta che valga tre punti : La partita di stasera tra Inter e Juve non è una partita qualunque. Non vale certo solo tre punti, scrive Fabrizio Biasin su Libero. Ci sono molte più cose in ballo. Rapporti pregressi, tradimenti, scontri personali e societari. Inter vs Juve è Conte vs Agnelli Innanzitutto perché sulla panchina dell’Inter c’è Conte. I tifosi bianconeri, che un tempo lo applaudivano come loro condottiero, non lo hanno perdonato del tradimento e ...