Il Viminale riavvii un dialogo virtuoso con gli operatori della sicurezza privata

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 22 novembre 2019) Lo scorso 17 ottobre il ministero dell’Interno ha emanato una Circolare il cui contenuto desta forte preoccupazione all’interno del comparto che ho l’onore di rappresentare. Il DipartimentoPubblicaha nella sostanza abolito la norma contenuta nel decreto ministeriale n. 269 del 2010 che subordina l’approvazionenomina a Guardia Giurata all’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un Istituto di Vigilanza.Questo significa che ilha disposto una “modifica d’ufficio” di un dettato normativo valido ed efficace del nostro ordinamento il quale era e resta ancora scolpito in una norma pienamente in vigore.Si tratta di una decisione profondamente errata sia per le modalità con cui essa è stata adottata, infatti ciò è avvenuto non tramite una modifica del testo normativo ma con ...