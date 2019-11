Formula 1 | Giovinazzi punta in alto | “mi godo un altro anno all’Alfa per poi spiccare il

Formula 1 – Splendide notizie per Giovinazzi : la decisione dell’Alfa Romeo per il 2020 : Giovinazzi confermato in Alfa Romeo anche per il 2020: il comunicato del team Dopo il weekend di gara negli Stati Uniti, arrivano Splendide notizie per l’unico italiano in Formula 1. Antonio Giovinazzi è stato confermato come pilota ufficiale dell’Alfa Romeo anche per il 2020. Il team ha annunciato oggi la sua decisione: “l’Alfa Romeo estenderà il rapporto con Giovinazzi al 2020. Il pilota italiano di 25 anni, ...

Diretta Formula 1/ Qualifiche live : Raikkonen e Giovinazzi a rischio - Gp Usa 2019 - : Diretta Formula 1 Qualifiche live Gp Usa 2019 Austin: chi conquisterà la pole position tra Hamilton, Verstappen e Vettel?, oggi 2 novembre,.

Formula 1 - Giovinazzi fiducioso : “se continuo così - nessuno mi toglierà il posto in Alfa. La Ferrari? Mi supporta sempre” : Il pilota italiano ha parlato del rinnovo con l’Alfa Romeo Racing, ammettendo di essere abbastanza fiducioso Antonio Giovinazzi vuole tenersi stretto il sedile dell’Alfa Romeo Racing anche nella prossima stagione, il rinnovo non è ancora arrivato ma il pilota di Martina Franca sta facendo di tutto per strapparlo. AFP/LaPresse Di strada da fare ce ne è ancora, ma gli ultimi risultati ottenuti in pista inducono certamente ...

Formula 1 – Raikkonen compie 40 - gli auguri social di Giovinazzi sono esplosivi : “un party senza Kimi è…” : Antonio Giovinazzi scherzoso sui social: gli speciali auguri per il 40° compleanno di Kimi Raikkonen Kimi Raikkonen raggiunge quota 40! Così come accaduto a Valentino Rossi a febbraio, adesso è il turno del finlandese entrare negli anta. Il pilota di Formula 1, amatissimo in tutto il mondo per il suo carattere particolare, a tratti glaciale, ma anche divertente ed ironico, festeggerà sicuramente con la sua famiglia questo speciale ...

Formula 1 - Giovinazzi ha un piano per ottenere il rinnovo : “vi spiego cosa ho intenzione di fare” : Il pilota dell’Alfa Romeo Racing ha parlato nel corso del media day di Sochi, svelando il suo piano per strappare il rinnovo di contratto L’obiettivo dichiarato di Antonio Giovinazzi è quello di ottenere il rinnovo con l’Alfa Romeo Racing per la prossima stagione, difendendo il proprio sedile dall’attacco di Hulkenberg ed Ericsson. photo4/Lapresse Le ultime prestazioni fornite a Monza e Singapore hanno permesso al ...