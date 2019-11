Conte | “Stringiamo i denti | è ancora emergenza”

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 22 novembre 2019) "Siamo in emergenza, dobbiamo stringere ima facciamo in modo che sia uno stimolo". Torna il campionato dopo la sosta della Nazionali ma a due settimane dall'ultima partita, ormai giunti alla vigilia della sfida contro il Torino, la musica in casa Inter non cambia. Antoniouna volta non nasconde le difficolta' di una rosa troppo corta, i giorni di pausa hanno permesso il recupero solo di Danilo D'Ambrosio. "Sono indisponibili Sensi, Gagliardini, Asamoah oltre a Politano e Sanchez. Rincominciamo con la stessa emergenza del ciclo precedente. Ma bisognera' tirare fuoripiu' del massimo da ogni singolo giocatore, sperando che questa situazione possa alleggerirsi, dandomi una scelta ed evitando di rischiare giocatori e altri infortuni". L'input die' sempre lo stesso: fare di necessita' virtu'. I ripetuti sfoghi per sottolineare gli errori sul mercato estivo ...

