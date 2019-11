Tusk sul futuro del Ppe | Salvini no | Orban forse

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 21 novembre 2019) “Ho tanta immaginazione però ci sono dei limiti”. Parla in questi termini il neo presidente del Partito popolare europeo, Donald, a chi gli chiede se inla Lega di Matteopotrebbe aderire al Ppe.“Posso dire che finora non abbiamo ricevuto alcuna richiesta della Lega di diventare membro del gruppo”, ha aggiunto l’ex presidente del Ppe Joseph Daul.Porta ancora aperta per: a fine gennaio, ha spiegato, deciderà il da farsi sul premier ungherese. Il suo partito, Fidesz, è stato sospeso dal Ppe. ”È un compito delicato, sono in contatto con van Rompuy”, ha aggiunto.L’ex presidente del Consiglio europeo Herman van Rompuy è alla guida di un comitato di tre probiviri per controllare la condotta del partito Fidesz del premier nazionalista ungherese.

