ARROW - Recensione 8x05 Prochnost

Fonte : lostinaflashforward

(Di giovedì 21 novembre 2019) Buongiorno tesori miei, dopo una pausa la scorsa settimana eccomi di nuovo a commentare questa bellissima serie!Se avete seguito le mie recensioni nella sesta stagione sapete che ho un debole per Anatoly, quindi ogni volta che lo rivedo on screen sono immediatamente più felice. E sono ancora più felice se si comporta da amico e fratello di Oliver e non da idiota, e fortunatamente stavolta è stato bravo. La quinta stagione diè una delle mie preferite e ritrovare quell'atmosfera in questo episodio è stato fantastico.Ma veniamo a noi. Il piano è andare in Russia e con l'aiuto di Anatoly recuperare i piani per costruire un'arma atomica che sia in grado di uccidere/ferire/minacciare Monitor. Okay, perché no! Ho apprezzato dal punto di vista umano che Oliver abbia cercato di proteggere i suoi figli dal lato decisamente oscuro che ha abbracciato tanti anni prima in quel Paese, ma era ...

