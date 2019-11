Firenze | neonata morta in una borsa | “Chi l’ha lasciata sperava potesse sopravvivere”

Firenze - neonata trovata morta in un borsone : era stata abbandonata vicino a una farmacia : Orribile scoperta davanti ad una farmacia di Campi Bisenzio, nell’hinterland di Firenze : martedì mattina una neonata è stata ri trovata morta all’interno di un borsone da viaggio che qualcuno aveva lasciato nei pressi del contenitore per le medicine scadute. Con ogni probabilità la piccola era ancora viva quando è stata abbandonata . Sicuramente era stata partorita da poco, tanto da avere ancora il cordone ombelicale attaccato al corpicino; ...

Neonata trovata morta in una borsa a Firenze : nessun segno di violenza sul corpo : Non presenterebbe segni di lesioni la Neonata, partorita al nono mese di gravidanza secondo quanto emerso da un primo esame del medico legale, trovata senza vita stamattina in una borsa abbandonata nelle vicinanze di un raccoglitore di farmaci a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. Disposta l'autopsia.Continua a leggere