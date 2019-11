Esplosione nella fabbrica di fuochi d’artificio Vito Costa a Barcellona | almeno 4 morti

Esplosione cascina - svolta nelle indagini : un fermo nella notte : C’è un fermo per la morte dei tre vigili del fuoco nell'Esplosione della cascina di Quargnento, nell’Alessandrino (MAPPA). I carabinieri lo hanno eseguito nella notte nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile di disastro doloso, omicidio e lesioni volontarie per l'Esplosione che la notte tra il 4 e il 5 novembre ha ucciso Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo, ferito altri due pompieri e un carabiniere (CHI ERANO). Massimo ...

Iraq - proteste contro carovita e disoccupazione a Baghdad e nel centro-sud : 25 morti - tra cui un bambino. Esplosione nella Green Zone : Prima Baghdad, poi anche la città santa sciita di Najaf, Nassiriya, al-‘Amara, Bassora, Hillah, Kirkuk e Tikrit. Dal 1 ottobre l’Iraq è sceso in piazza contro il nuovo governo del premier Abdul Mahdi denunciando il carovita, la disoccupazione e la corruzione imperanti nel Paese. proteste che, a pochi mesi dalla fine della guerra contro lo Stato Islamico, in molte città sono sfociate in scontri violenti con le forze dell’ordine ...

