Esplosione in un distributore di benzina | muore un 29enne | sul posto 118 e vigili del

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 19 novembre 2019) Un uomo è morto in unaavvenuta intorno alle 17:30 a Monte Urano in undiin contrada Ete Morto. La vittima stava lavorando all’impianto antincendio quando l’lo ha travolto sbalzandolo a diversi metri di distanza. L’uomo è morto sul colpo e, purtroppo, nulla hanno potuto fare i sanitari del 118 arrivati sulpoco dopo l’. Sulsono arrivati anche idel fuoco che non hanno rilevato attraverso le loro strumentazioni nessuna fuga di gas. Al momento non sono ancora chiare le cause della deflagrazione che non ha provocato alcun incendio, ma la morte di un uomo che in quel momento si trovava proprio nello spiazzo. La vittima, 29 anni, residente a Falconara, lavorava per una ditta di Jesi e stava lavorando alla manutenzione dell’impianto quando si è scatenata l’che lo ha travolto sbalzandolo a diversi metri di ...

roby800 : Esplosione al distributore a #Monte #Urano, muore un ragazzo di 29 anni che effettuava la manutenzione DUE IN UN G… - Giovac2 : RT @stefano_firenze: Fermo: operaio di 29 anni muore nell'esplosione di un distributore, mentre fa manutenzione - stefano_firenze : Fermo: operaio di 29 anni muore nell'esplosione di un distributore, mentre fa manutenzione -