TIM prova ad arruffianarsi alcuni clienti con la promo TIM 10 Giga Plus

LIVE Fortitudo Bologna-Olimpia Milano 61-51 - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : l’Olimpia prova a riaprirla con la difesa - meno dieci quando entriamo nell’ulTIMo periodo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72-62 Altra tripla milanese, stavolta con Nedovic (13 punti). 72-59 2/2 per il più vecchio dei fratelli Cinciarini. Due liberi in arrivo per Daniele Cinciarini dopo fallo di Rodriguez. 70-59 Tripla pazzesca in transizione di Rodriguez. Milano cerca di rimanere a contatto in tutti i modi. 70-56 Fantinelli risponde con la stessa moneta! 67-56 Seconda tripla a bersaglio per Brooks, il migliore ...

LIVE Italia-Scozia 5-6 curling - Europei 2019 in DIRETTA : gli azzurri provano a completare la rimonta nell’ulTIMa mano avversaria! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:40 Buon appoggio di Mosaner con la stone numero 11, la Scozia però ha campo per bocciare. 22:35 L’Italia ruba un punto nella penultima frazione! 6-5 e ultima mano scozzese, si può raggiungere un pari insperato. 22:20 Due punti dell’Italia nell’ottava mano: gli azzurri provano a riaprire la sfida ma servirà l’impresa. 22:00 Brutta mano azzurra che rischia di porre ...

L'oroscopo setTIManale fino al 24 novembre : Scorpione alla prova - sorprese per Capricorno : L'oroscopo della settimana da lunedì 18 a domenica 24 novembre prevede giornate ricche d'occasioni per il Cancro, mentre l'Ariete dovrà fare i conti con un po' di nervosismo. Da Ariete a Vergine Ariete: potreste essere parecchio agitati a causa delle molteplici responsabilità a cui dovrete adempiere. In ambito professionale saranno delle giornate propizie per firmare nuovi accordi. Concentratevi sui vostri obiettivi ed evitare le distrazioni ...

Europei Ciclocross 2019 – Splendido argento di Eva Lechner nella prova femminile élite - setTIMa Arzuffi : L’azzurra conquista il secondo gradino del podio al termine di una prova in costante crescita, settima Alice Maria Arzuffi Il risultato importante era nell’aria, e stavolta Eva Lechner non si è lasciata sfuggire l’occasione: al termine di una prova in costante crescita, l’azzurra replica il successo internazionale del 2014 e conquista la medaglia d’argento nella prova femminile elite degli Europei ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 in DIRETTA : in scena l’ulTIMa prova dell’omnium maschile - Lamon vuole un piazzamento sul podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.38 TERZOOOO POSTOOOO! Gradino più basso del podio per Francesco Lamon, un risultato grandioso. 18.37 Ultimo sprint conquistato da Benjamin Thomas, che si aggiudica il primo posto dell’omnium. 18.36 Alta tensione: ci si gioca tutto nell’ultimo sprint, che assegna il doppio dei punti rispetto agli altri sprint. 18.35 Il penultimo sprint è preda di De Vylder; secondo Hansen, terzo ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 in DIRETTA : un super Francesco Lamon è in testa nell’Omnium dopo le prime tre gare - inizia ora l’ulTIMa prova : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.09 100 i giri da percorrere, uno sprint ogni 10 giri. I punteggi assegnati sono gli stessi della normale corsa a punti. 18.07 Riepiloghiamo la classifica: Francesco Lamon 106, Mark Stewart 100, Benjamin Thomas 98, Aaron Gate 90. 18.05 E ora pronti per il gran finale: la corsa a punti, ultima prova dell’omnium maschile. Fiato sospeso per Francesco Lamon. 18.03 Vince ancora Wai Sze Lee, ...

Anthem : questo fine setTIMana sarà possibile provare l'evento Icetide sui PTS : Se anche voi siete dei felici possessori di Anthem ma avete deciso di abbandonare il titolo BioWare, forse questa news vi fornirà una scusa per riprenderlo in mano. Gli sviluppatori hanno infatti annunciato che sarà possibile provare sui server di test pubblici (PTS) il nuovo evento Icetide questo fine settimana.Durante i giorni di test la Tyrant Mine Stronghold sarà accessibile, con l'aggiunta di timer, moltiplicatori di punteggio, classifiche ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : risultati sabato 9 novembre in tempo reale. Una splendida Bissolati in finale nel keirin femminile! Buon setTIMo posto di Guazzini nella prima prova dell’omnium : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:13 Sarà una finale tutta olandese. 2-0 anche di Hoogland ai danni di Rudyk. 20:10 Lavreysen si aggiudica per un pelo anche il secondo atto contro Fukaya, l’olandese è il primo finalista. 20:07 Ora la seconda gara delle semifinali sprint maschili. 20:05 Dalla seconda semifinale passano la francese Gros, la tedesca Hinze e la britannica Marchant. 19:59 ELENA Bissolati STUPENDA! ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : risultati sabato 9 novembre in tempo reale. Buon setTIMo posto di Guazzini nella prima prova dell’omnium femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:50 L’olandese Lavreysen vince il primo atto della prima semifinale contro il giapponese Fukaya. 19:47 Tra poco sarà la volta delle semifinali sprint maschili. 19:45 prima prova vinta dalla Kopecky sulla Demay, volata per il terzo posto regolata dalla solita olandese Wild, Buon settimo posto per la nostra Guazzini. 19:43 Azione straripante di Demay che si prende il giro, seguita anche ...

Beautiful - spoiler Usa : Ridge ammette a Shauna di provare dei senTIMenti per lei : Nuovo spazio dedicato a Beautiful, la soap opera di grandissimo successo in tutto il mondo. Gli spoiler delle puntate trasmesse a novembre negli Usa, rivelano che Ridge Forrester sembrerà aver dimenticato Brooke Logan, quando confesserà a Shauna Fulton di provare dei sentimenti per lei. Beautiful: Ridge diviso tra Shauna e Brooke Il triangolo amoroso formato da Ridge - Brooke e Shauna sarà al centro delle vicende ambientate a Los Angeles. Le ...

Pallavolo – OtTIMa prova della Powervolley Milano : Ravenna annientata 3-0 : Nimir annienta Ravenna: l’Allianz Powervolley Milano vince 3-0. Terzo successo esterno per Milano: una prova corale che esalta la prestazione dell’olandese prova superata: nel momento più difficile dell’inizio della stagione, con la defezione di due centrali, Milano si impone nettamente a Ravenna in tre set e vola a 9 punti in classifica. Una gara straordinaria per i ragazzi di coach Piazza, che vincono per 3-0 (25-27, 16-25, 20-25) ...

Luigi’s Mansion 3 : otTIMa la prova del nuovo titolo di Nintendo - grazie ad una grafica impeccabile e un gameplay di alta qualità : Il terzo capitolo di Luigi’s Mansion arriva su Nintendo Switch prendendo tutto il buono dei capitoli precedenti e migliorandone ancora una volta il gameplay, regalando un gioco divertente ed equilibrato e con quelle piccole novità che fanno di Luigi’s Mansion 3 uno dei migliori giochi per Switch usciti nel 2019. Ancora una volta il fratello dell’idraulico più famoso del mondo – che sembra aver trovato nella ...

Bose Noise Cancelling Headphones 700 : otTIMa esperienza d’ascolto - interessanti nel design e buona prova nella cancellazione dei rumori : Bose ha lanciato sul mercato qualche mese fa le Noise Cancelling Headphones 700, un nuovo paio di cuffie over-ear Bluetooth con cancellazione del rumore ambientale di fascia alta disponibili -in Italia- in due colori: nero o argento. Le Bose 700 si distaccano nettamente nel design rispetto ai modelli precedenti -ma anche dalla concorrenza-, vedendo un archetto fisso (e dunque non retrattile) non troppo grande presentarsi appiattito nella ...

Microsoft prova la setTIMana lavorativa di 4 giorni : la produzione sale del 40% : Ce l’hanno fatta addirittura loro, i più stacanovisti: i giapponesi. Ad agosto, Microsoft Japan ha sperimentato la settimana lavorativa breve: solo quattro giorni in ufficio, dal lunedì al giovedì, senza ridurre la retribuzione. In più, per il progetto Work-Life Choice Challenge Summer 2019, l’azienda ha offerto a 2300 dei suoi dipendenti a tempo pieno una vacanza retribuita, come ha riferito Sora News 24. Il risultato? Un enorme salto in alto ...