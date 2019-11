Belen Rodriguez vs Giulia De Lellis | i retroscena e le rivalità tra le due donne

Andrea Damante e Belen Rodriguez : il video del karaoke conferma una relazione del passato? : Il triangolo Giulia De Lellis - Andrea Damante - Belen Rodriguez, nelle scorse ore, si è arricchito di nuove dettagli. Il settimanale 'Spy', in edicola questa settimana, conferma che la showgirl argentina e il deejay veronese si sono conosciuti al concerto di J-Ax e Fedez in data 1 giugno 2018. La sera stessa, sulle note di 'Magnifico', hanno dato vita ad un inedito duetto al karaoke. Per, poi, proseguire la notte lontani dagli occhi ...

Belen Rodriguez e Andrea Damante - flirt clandestino dopo una serata al karaoke e spunta il video in rete : Belen Rodriguez e Andrea Damante avrebbero avuto un breve flirt, proprio mentre lui era fidanzato con Giulia De Lellis. A rivelarlo è stato il settimanale Chi, ma ora sembrano spuntare nuovi dettagli su questa relazione. A darli è stato Spy che parla di un rapporto clandestino che si sarebbe consumato il primo giugno del 2018 dopo un concerto di Fedez e J-Ax. I due si sarebbero conosciuti a una serata di karaoke e sarebbe poi nata la scintilla. ...

Belen Rodriguez riprende Stefano De Martino quasi nudo : Una vita in vacanza, potrebbe essere la colonna sonora della relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la coppia Vip che dopo mille vicissitudini è tornata insieme. Infatti, dopo essersi sposati nel 2013, solo due anni dopo si sono separati, per poi stupire di nuovo il pubblico con un ritorno di fiamma clamoroso. Dopo aver trascorso un’estate a Ibiza e vari weekend sia in montagna che al mare, si sono concessi una settimana alle ...

Belen Rodriguez è sotto ipnosi : cosa è successo a Tù sì que vales : Lo scorso sabato sera su Canale 5 è stata trasmessa la nuova puntata di Tù Sì Que vales, che ha visto un concorrente eseguire un numero di ipnosi. Raimondo Laino, questo è il nome del giovane che si è presentato dinanzi alla corte del talent ideato da Maria De Filippi con Gerry Scotti e condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, è riuscito nell'impresa di ipotizzare ben 20 persone, tra gli spettatori accorsi in studio. ...

Belen Rodriguez - sconcerto a Tu si que vales : ipnotizzata in studio - cala il gelo. Risultato? Non finisce bene : sconcerto a Tu si que vales, con Belen Rodriguez che crolla in studio ipnotizzata da Raimondo Laino. Seduta accanto a lui, la showgirl argentina appare inizialmente un po' inquietata: "Non fatemi fare cose strane", ha avvertito tutti cercando di opporre resistenza a Laino. Leggi anche: "In tutta la

Belen Rodriguez ipnotizzata a Tú sí que vales : il video : Tú sí que vales, Belen Rodriguez sotto ipnosi: la conduttrice si propone a Raimondo Laino Esperimento d’ipnosi a Tú sí que vales che sicuramente farà molto parlare di sé, visto che a un certo punto è stata proprio Belen Rodriguez a proporsi. Il nostro talento, Raimondo Laino, aveva ipnotizzato già venti persone e fatto bere […] L'articolo Belen Rodriguez ipnotizzata a Tú sí que vales: il video proviene da Gossip e Tv.

Ecco dove nasce la rivalità tra Giulia De Lellis e Belen Rodriguez : Da qualche giorno impazza il gossip sul presunto litigio tra Giulia De Lellis e Belen Rodriguez. Dopo il lungo sfogo della compagna di Andrea Iannone è arrivata una frecciatina non troppo velata dell'argentina nei suoi confronti. In tanti si chiedono cosa possa essere successo tra due delle influencer più note del Paese e il settimanale Spy ha cercato di mettere a posto i pezzi di un puzzle che sembra essere piuttosto complicato.\\“Giulia e ...

Belen Rodriguez sfoggia il lato B in foto e il web insorge : Non lavori mai : Dopo essere tornata nelle vesti di conduttrice a Tù sì que vales, Belen Rodriguez è finita di nuovo al centro dell'attenzione mediatica. Prosegue a gonfie vele la sua love-story con il ritrovato coniuge Stefano De Martino, da cui ha avuto il primogenito Santiago, e intanto la showgirl argentina fa parlare di sé per via della sua recente scelta di lasciare l'Italia e volare all'estero, accompagnata dalla sorella Cecilia Rodriguez. Tornata attiva ...

Quando l’ha vista con lui…”. Belen Rodriguez e Giulia De Lellis in lite - spuntano nuovi retroscena. E altre persone coinvolte : Da alcuni giorni non si fa altro che parlare di Giulia De Lellis e Belen Rodriguez. Tra le due sembra ci sia astio ed il messaggio dell’influencer e scrittrice: “Se parlo rovino famiglie” pare fosse destinato proprio alla modella argentina. Nonostante le insistenti voci circolate, nessuna delle due ha voluto confermare ma nemmeno smentire queste notizie. Ed ora il settimanale ‘Spy’ ha riportato alcune informazioni più dettagliate sulla vicenda. ...