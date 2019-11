Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 17 novembre 2019) La Rai mesi fa, a quanto si apprende, e in particolare intorno ad aprile scorso, sarebbe stata oggetto di un tentativo diimmediatamente denunciata alle autorità competenti. E' quanto sarebbe venuto alla luce parlando con fonti di Viale Mazzini in occasione della violazione dell'account del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Le stesse fonti assicurano che tutto è stato risolto e che la Rai ora è protetta, ma non è ancora chiaro se persi intenda che c'è stato un tentativo di furto di dati Aziendali, se sono stati usati account Rai per altri scopi e se la violazione ai danni di Ranucci c'entri qualcosa.

ilfogliettone : Rai colpita da frode informatica - - francmolica : Si contano i danni a Matera, Venezia sotto 130 cm d'acqua, emergenza in Calabria e Puglia - francmolica : Si contano i danni a Matera, Venezia sotto 130 cm d'acqua, emergenza in Calabria e Puglia -