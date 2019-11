Mose | dubbi sull' intervento Ma l' inaugurazione slitterà

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 15 novembre 2019) Stefano Zurlo Il commissario: «Non è pronto». Altri tecnici: «Sì in casi di emergenza». A regime nel 2021? Impossibile A un passo dalla fine. Ma non in tempo per scongiurare l'apocalisse. Venezia è sott'acqua, ilè un prodigio tecnologico ancora impacchettato. Siamo in vista del traguardo ma tra software da settare, test ancora da svolgere e scale gerarchiche incomplete, nessuno se l'è sentita di mettere in moto il complesso meccanismo e chiudere la laguna. Cosi, ora, nel più puro stile italiano del giorno dopo, divampano le polemiche. E il cireneo diventa il Commissario Francesco Ossola che in un' intervista al Corriere del Veneto si difende: «In questo momento ilnon si può alzare per difendere Venezia dall'acqua alta. Dobbiamo tarare le parti meccaniche e il software che è un aspetto fondamentale». E ancora: «Non basta che i commissari premano un fantomatico ...

