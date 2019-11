La moglie di Alec Baldwin ha abortito per la seconda volta in un anno | Sono

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Ha condiviso con i suoi follower una triste notizia: la bambina che aspettava non c’è più. Hilariaha avuto un aborto al quarto mese di gravidanza: è laperdita che lei e il maritoaffrontano in un. Una realtà particolarmente dura da accettare che l’ex insegnante di yoga ha voluto comunque raccontare su Instagram, dove ha postato un video che la ritrae con la primogenita Carmen Gabriela, di sei anni. Visualizza questo post su InstagramWe are very sad to share that today we learned that our baby passed away at 4 months. We also want you to know that even though we are not ok right now, we will be. We are so lucky with our 4 healthy babies—and we will never lose sight of this. I told Carmen and took this so I could send it to. I guess this is a good way to share it with you too. I told her that this baby isn’t ...

