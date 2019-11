Cassazione:ddl Salvini non retroattivo

Il ddl Sicurezza voluto da, contenente norme più rigide in tema di immigrazione e sicurezza urbana,non si applica retroattivamente.Lo ha chiarito laintervenuta sul ricorso del Viminale contro 3 casi di concessione di permessi per motivi umanitari. Laafferma anche che il solo dato di essere socialmente e economicamente inseriti nella società italiana non è sufficiente per dare permessi umanitari,per i quali serve comparare la "compromissione" dei diritti umani nel Paese d'origine del richiedente.(Di mercoledì 13 novembre 2019)