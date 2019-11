Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 novembre 2019) “Incubo, stress”. “Vergogna”. “Ridicoli”. “Scandalosamente sempre in”. “Sempre se riuscite ad arrivare”. Leggere la pagina Facebook “Frecciarossa” diè un’esperienza spiazzante. L’azienda posta immagini patinate di calciatori famosi spaparanzati in carrozza verso le partite in trasferta? Ecco che nei commenti i clienti comuni mortali sfogano la rabbia per i continui ritardi. L’azienda posta promozioni su grandi eventi, come la mostra alle Scuderie del Quirinale o il concerto di Mika? Identicamente, è sommersa di proteste sulla qualità del servizio e sulle tariffe inflitte a chi il treno lo usa per lavoro o per riunirsi alla famiglia lontana. Curiosa, poi, la modalità di replica dei poveri addetti alla pagina(a cui va tutta la nostra solidarietà per l’usura emotiva a cuisottoposti): “Ciao Andrea, ti rispondo in privato…”, ...

ilfattoblog : Trenitalia, l’alta velocità è in ritardo cronico e i social sono presi d’assalto. Avrei un consiglio - Noovyis : (Trenitalia, l’alta velocità è in ritardo cronico e i social sono presi d’assalto. Avrei un consiglio) Playhitmusi… - Gabrilele85 : @LeFrecce Trenitalia io ho ormai accettato il fatto che facciate ritardi. Ma se devo aspettare 30 minuti ai binari… -