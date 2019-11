Sul Play Store tantissime offerte per app e giochi Android | ecco le migliori

Samsung Galaxy A51 prende in prestito il display del Note 10 e punta tutto Sulla fotocamera posteriore : Un nuova ondata di rumor svelano i render del nuovo Samsung Galaxy A51 che dovrebbe montare una fotocamera posteriore con quattro sensori L'articolo Samsung Galaxy A51 prende in prestito il display del Note 10 e punta tutto sulla fotocamera posteriore proviene da tuttoAndroid.

Viva Rai Play vince il primo tempo - resta l’incognita del seguito - in esclusiva Sulla rete : Viva Rai Play, trasmessa su Rai Uno, ha raggiunto i propri obiettivi sulla televisione lineare. Anche se ha prodotto un ascolto in discesa perdendo un milione di spettatori tra la prima e l’ultima puntata, ha fatto salire di 1,5 milioni di persone l’ascolto di quei venti minuti tra Tg della sera e I soliti ignoti. La quota d’ascolto (share) è cresciuta di cinque punti. Crescita imponente per i 20-24 anni, +37% la salita ...

Quante offerte su app e giochi Android Sul Play Store da oggi e per tutto il weekend : Sono 25 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta sul Play Store. C'è forse un modo migliore per addolcire il vostro weekend? L'articolo Quante offerte su app e giochi Android sul Play Store da oggi e per tutto il weekend proviene da tuttoAndroid.

Iniziate a scaldare i motori - l’app di Google Stadia sbarca ufficialmente Sul Play Store : L'applicazione di Google Stadia sbarca ufficialmente sul Play Store in attesa che il servizio diventi disponibile il 19 novembre L'articolo Iniziate a scaldare i motori, l’app di Google Stadia sbarca ufficialmente sul Play Store proviene da TuttoAndroid.

Ai.type Keyboard - l’ennesima app che contiene malware Sul Play Store : Ai.type è stata rimossa dal Play Store perché contiene malware. È l’ennesima applicazione che contiene software malevole presente nel negozio di Google, è ormai oltremodo chiaro che la società di Mountain View non è in grado di arginare il fenomeno delle app che frodano gli utenti. Ancora una volta non (Continua a leggere)L'articolo Ai.type Keyboard, l’ennesima app che contiene malware sul Play Store è stato pubblicato su ...

L’app YouTube consente finalmente di ordinare i video e le playlist del canale come Sul web : Un nuovo test A/B introduce finalmente nell'app le stesse opzioni di ordinamento disponibili sul sito web del servizio quasi da sempre e ora è possibile ordinare i video e le playlist di un canale anche nell'app YouTube. L'articolo L’app YouTube consente finalmente di ordinare i video e le playlist del canale come sul web proviene da TuttoAndroid.

Replica Viva RaiPlay con Fiorello : prima puntata in streaming Sul sito della tv di Stato : Fiorello torna in onda su Rai 1 ed è subito show. Ieri sera nell'access prime time della rete ammiraglia è andata in onda la prima puntata di Viva RaiPlay il nuovo show messo in piedi dal comico siciliano che andrà in onda per tutta la settimana subito dopo l'edizione serale del Tg1 e prima de i Soliti Ignoti condotto da Amadeus. Un programma innovativo che ha come scopo quello di rilanciare la piattaforma RaiPlay, completamente rinnovata. Chi ...

“Android Auto per i telefoni” disponibile Sul Play Store : Android Auto torna su tutti gli smartphone : Nei progetti di Google dello scorso Google I/O c'era quello di spingere sulla Driving Mode di Google Assistant per migliorare Android in Auto L'articolo “Android Auto per i telefoni” disponibile sul Play Store: Android Auto torna su tutti gli smartphone proviene da TuttoAndroid.

Viva RaiPlay - Netflix ironizza Sulle somiglianze tra le piattaforme (e Fiorello risponde) : A poche ore dal debutto di Viva RaiPlay, a smuovere un po' le acque ci pensa Netflix, chiamato in causa da tutti quelli che, in questi giorni in cui ha debuttato la nuova release della piattaforma streaming della Rai, hanno osservato qualche somiglianza proprio con il colosso dello streaming on demand.Lo avevamo notato anche noi nei giorni scorsi: il nuovo RaiPlay, nel rinnovarsi, non ha potuto fare a meno di ispirarsi a chi ha lanciato nel ...

Ammesso ufficialmente un problema per Huawei P20 Pro Sullo sblocco del display : unica soluzione : Da alcune settimane a questa parte sta crescendo il numero di segnalazioni da parte di utenti che hanno riscontrato problemi con lo sblocco del display tramite il proprio Huawei P20 Pro, almeno stando a quanto trapelato di recente all'interno di community tematiche. Fondamentalmente, tutto è incentrato sulla normale procedura che si segue in questi casi, spesso e volentieri impossibile nonostante i vari tentativi degli utenti. Considerando che ...

Roma-Napoli – Le ultimissime Sulle formazioni - Zielinski farà da play : Roma-Napoli – La Gazzetta dello Sport aggiorna gli appassionati di calcio in merito alle possibili scelte, poche in realtà, di Fonseca ed Ancelotti Roma-Napoli, gli ultimi dubbi di formazione dei due allenatori. Roma “È vero che Fonseca non ha poi tante scelte, ma è anche vero che qualche dubbio se lo porterà dietro fino alla fine. In particolare tra Spinazzola e Florenzi come terzino destro e Cetin a Juan Jesus al centro della ...

Come celebrare il ponte di Ognissanti? Andate Sul Play Store : c’è un mucchio di offerte su app e giochi che vi attende : Cercate un modo alternativo per celebrare il ponte di Ognissanti? Andate sul Play Store: c'è un mucchio di offerte su app e giochi che vi attende L'articolo Come celebrare il ponte di Ognissanti? Andate sul Play Store: c’è un mucchio di offerte su app e giochi che vi attende proviene da TuttoAndroid.

D’ora in poi gli aggiornamenti delle app Sul Play Store devono avere come target Android 9 Pie : Il primo novembre è arrivato e Google ha alzato ancora una volta l'asticella: gli sviluppatori sono infatti forzati ad aggiornare le proprie applicazioni avendo come target le API di livello 28, quelle di Android 9 Pie. L'articolo D’ora in poi gli aggiornamenti delle app sul Play Store devono avere come target Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo gameplay trailer di Kingdom Under Fire 2 si concentra Sulle meccaniche di combattimento : Gameforge ha pubblicato un trailer tutto nuovo per Kingdom Under Fire 2. Questo nuovo video mostra quello che i giocatori possono aspettarsi dal combattimento. Dunque, ora potete farvi un'idea di cosa sia questo ibrido MMO / RTS.I giocatori saranno in grado di padroneggiare tattiche e di reclutare unità di 12 diverse fazioni mentre migliorano le loro attrezzature e garantiscono loro nuove abilità per assicurare l'annientamento dei nemici. ...