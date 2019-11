Sicilia : lavori su A29 - giovedì notte autostrada chiusa tra Tommaso Natale e Capaci : Palemro, 12 nov. (Adnkronos) – Nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 novembre, da mezzanotte all’una del mattino, l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo sarà chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Tommaso Natale e Capaci, per alcuni lavori sulla rete elettrica. L’autostrada sarà chiusa per consentire al gestore della rete di demolire due tralicci e la relativa linea di conduttori in ...

Sicilia : viadotto Himera - Fillea Cgil 'fine lavori entro aprile 2020' : Palermo, 6 nov. (Adnkronos) - Tra un mese il montaggio del nuovo ponte sul viadotto Himera, sull'autostrada A19 Palermo-Catania, e entro fino aprile 2020 la fine del cantiere. Sono gli ultimi dati raccolti dalla Fillea Cgil Palermo in un incontro che si è svolto con l'Himera scarl per analizzare le

Sicilia : viadotto Himera - Fillea Cgil ‘fine lavori entro aprile 2020’ : Palermo, 6 nov. (Adnkronos) – Tra un mese il montaggio del nuovo ponte sul viadotto Himera, sull’autostrada A19 Palermo-Catania, e entro fino aprile 2020 la fine del cantiere. Sono gli ultimi dati raccolti dalla Fillea Cgil Palermo in un incontro che si è svolto con l’Himera scarl per analizzare le criticità emerse e monitorare lo stato dell’opera che avrebbe dovuto essere consegnata un mese fa. I materiali per la ...

Sicilia : lavori su A19 - rampe chiuse su Ponte Cinque Archi : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - Limitazioni alla circolazione, la prossima settimana, sul Ponte Cinque Archi dell'autostrada A19 Palermo-Catania. Da lunedì 28 a giovedì 31 ottobre tutte le rampe saranno chiuse alternativamente, dalle 9 alle 17, per consentire gli interventi per l’adeguamento a led de

Sicilia : lavori su autostrada Catania-Siracusa - chiusure notturne dal 24 al 26 ottobre : Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - chiusure notturne sull'autostrada Catania-Siracusa tra il 24 e il 26 ottobre. Per consentire alcuni interventi di manutenzione agli impianti tecnologici della galleria 'Cozzo Battaglia', fa sapere Anas, l'autostrada rimarrà chiusa tra le 21 e le 6 del mattino: da Lenti

Arresti Anas Sicilia - lavori pagati mai eseguiti/ Buche d'oro - tangenti manutenzione : Arresti Anas in Sicilia: indagati tra imprenditori e funzionari per lavori pagati ad alto costo ma mai eseguiti. 'Buche d'oro' a Catania, i coinvolti

Sicilia : lavori su SS115 - chiuso tratto tra Agrigento e Porto Empedocle : Palermo, 26 set. (AdnKronos) - Un tratto della SS115 Sudoccidentale Sicula, fra Agrigento e Porto Empedocle, rimarrà chiuso tra lunedì 30 settembre e mercoledì 2 ottobre per consentire gli interventi di demolizione del rivestimento di una scarpata, al chilometro 179,300. La strada, fa sapere Anas, s

Sicilia : Sicindustria - 'basta guardare indietro - si lavori per sviluppo isola' (4) : (AdnKronos) - Fra i nodi da sciogliere c'é poi certamente quello delle infrastrutture, un problema, sottolinea Albanese, "che è dello Stato e che va assolutamente risolto e presto". "Il deficit infrastrutturale Siciliano ha ripercussioni su tutto - spiega - Sul turismo, per esempio. Noi abbiamo fatt

Sicilia : Sicindustria - 'basta guardare indietro - si lavori per sviluppo isola' (3) : (AdnKronos) - Un passo da compiere, secondo Sicindustria, sarebbe la "riforma di tutte le aziende pubbliche, quelle municipalizzate e quelle partecipate. Non significa che sia tutto da buttare ma una riforma vera è indispensabile". E poi i fondi comunitari "che non si può pensare servano per finanzi

Sicilia : Sicindustria - 'basta guardare indietro - si lavori per sviluppo isola' (2) : (AdnKronos) - Una sburocratizzazione "vera", il rilancio delle zone industriali, la riforma dell'Irsap e delle vecchie Ati, sono alcuni dei punti fermi che, secondo Albanese, "è fondamentale portare a termine". "Bisogna superare gli steccati ideologici e mettersi tutti insieme a lavorare per la Sici

Sicilia : Sicindustria - 'basta guardare indietro - si lavori per sviluppo isola' : Palermo, 19 set. (AdnKronos) - (di Manuela Azzarello) Basta con le recriminazioni, con i buoni propositi che rimangono tali e con quell'atteggiamento "gattopardesco" che fa sì che "in Sicilia tutto cambi perché nulla cambi". Dinanzi ai problemi finanziari della Regione - ieri il governatore Musumeci