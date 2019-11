Gualtieri: da Imu-Tasi uniti no aggravi

La Manovra contiene una "riduzione di 7,1 mld della pressione fiscale rispetto all'anno precedente",ha detto il ministro dell'Economiaalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato Oltre a"2,8mld di euro per le famiglie" previsti,3mld nel 2020 per la riduzione delle tasse sul lavoro che salirà a 5 mld nel 2021. "L'unificazione di Imunon si tradurrà ino per i contribuenti", dal pacchetto "cashless" ci sarà un"signicativo aumento del gettito". Da "migliorare" la misura sulle auto aziendali e la plastic tax.(Di martedì 12 novembre 2019)