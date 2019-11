Marelli | “Grave errore del Var sul braccio di Lerager in Napoli-Genoa”

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 10 novembre 2019) Per impegni televisivi non ho potuto vedere la partita e, per tal motivo, non posso che limitarmi ad approfondire gli episodi accaduti senza un giudizio sulla direzione di Calvarese. È questa la premessa dell’ex arbitro Lucaprima di commentare gli episodi di-Genoa, uno in particolare quello che ci interessa, quello della deviazione didisu calcio di punizione di Mertensparla dievidente di Calvarese Posizione classica per l’arbitro che, però, questa volta si perde qualcosa. Non è facile vedere queste deviazioni che, con i replay, si individuano in un attimo. La criticità è che l’arbitro non ha a disposizione un replay ma solo la percezione del momento: Immagine del blog di LucaÈ calcio di rigore Èlo spiega confrontandolo con l’episodio di Callejon di Roma-A Roma come aieri sera ...

giampdisan : @1926_NA_ @jolandafiore Inoltre Marelli ci dice che nella riunione degli arbitri in settimana hanno deciso di ferma… -