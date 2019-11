Mattarella a Parmitano dagli astronauti un messaggio di pace

Spazio - Parmitano in collegamento con Mattarella : “Sono grato al mio Paese per avermi addestrato” : Primo confronto istituzionale per Luca Parmitano. Ieri pomeriggio l’astronauta dell’ESA impegnato nella missione di lunga durata Beyond si è collegato dal modulo Columbus della ISS per un colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al colloquio, durato circa 20 minuti, erano presenti anche il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Riccardo Fraccaro, il Presidente dell’Asi Giorgio Saccoccia, il Direttore ...

Spazio - Mattarella si collega con il comandante della Iss Parmitano : “Da voi messaggio di pace” : “Signor presidente, benvenuto a bordo della Stazione Spaziale Internazionale“. Così l’astronauta Luca Parmitano, attuale comandante della Stazione, saluta il presidente della Repubblica in collegamento da Roma. “Il vostro messaggio è importante, nella Stazione si riuniscono persone di diverse nazionalità: è un messaggio di collaborazione, di pace e serenità che ci fa pensare quanto la Terra sia piccola e quanto sia ...

Parmitano dalla Iss a Mattarella : “Benvenuto a bordo” : "Benvenuto a bordo presidente". Così l'astronauta italiano Luca Parmitano ha salutato dalla Stazione spaziale internazionale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un collegamento col Quirinale trasmesso in diretta dall'Asi, a cui ha partecipato - a fianco di Mattarella - anche l'astronauta Samantha Cristoforetti. Mattarella ha commentato che "essere virtualmente a bordo è emozionante" e ha rivolto una serie di domande ...

Spazio : Mattarella si collega con Parmitano - ‘Italia orgogliosa e riconoscente’ (3) : (Adnkronos) – “Credo che i giovani guardino a noi -ha concluso l’astronauta- non per quello che siamo, ma per il messaggio che possiamo portare: di speranza, di tecnologia, di scienza, di possibilità. Non c’è nulla di più bello della possibilità, della capacità di poter divenire, di avere un qualcosa da raggiungere. Noi forse rappresentiamo questa umanità, questa possibilità, voglio restare assolutamente umile, ...