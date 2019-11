Ex Ilva | Calenda | Un piano in 3 mosse per ArcelorMittal

Fonte : blogo

(Di giovedì 7 novembre 2019) Carlonon è ancora riuscito a ritagliarsi uno spazio di rilievo nella politica italiana, ma da quando ha detto addio al Partito Democratico mentre andava prendendo forma il nuovo esecutivo è diventato più attivo e sempre pronto a fornire il proprio punto di vista. O la possibile soluzione, come nel delicato caso dell'exdi Taranto che sta facendo tremare l'esecutivo di Conte in queste ore.Con un video diffuso sui suoi canali social, il fondatore di Siamo Europei sembra avere le idee molto chiare:La situazione suè molto chiara: c’era un contratto, erano vincolati a fare investimenti, a non licenziare persone, a pagare il prezzo qualunque fosse il ciclo dell’acciaio - anche in un ciclo negativo. Con il voto all’emendamento Lezzi li abbiamo liberati da questa posizione che per noi era molto favorevole per loro molto sfavorevole, comunque ormai il danno è ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Novembre: ESCLUSIVO Il rapporto dei commissari Ilva che bocciò il piano degl… - ilfoglio_it : Le “buffonate” di Boccia e del governatore pugliese, le contraddizioni di Conte e la via d’uscita: “Il primo passo… - pietroraffa : #Costamagna:'Perchè su Ilva non ascoltate gli operai? Loro continuano a dire che l'accordo non andava bene'.… -