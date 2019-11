Binge Drinking | i rischi del consumo smodato di alcol per chi vuole un figlio

Fonte : dilei

(Di giovedì 7 novembre 2019) Pensate alla gravidanza? Per qualche tempo, dimenticate gliici o almeno evitate le overdose. La norma, e questa è la novità, non è valida solamente per le future mamme, ma anche per il partner. Perché il “” – così si definisce ildiici concentrato in determinati momenti della settimana, ad esempio nel week end –a di creare problemi non solo alla coppia, ma anche al nascituro. Non ci credete? Andate a leggere la ricerca condotta dagli studiosi della Xianova School of Public Health di Changsa in Cina, pubblicata su European Journal of Preventive Cardiology. Secondo lo studio, coordinato da Jiabi Qin, l’assunzione diici prima del concepimento e per la donna anche nei primi mesi di gravidanza significa ridurre iche il futuro bebè abbia problemi di cuore. Attenzione quando si cerca un bimbo Lo studio ha considerato come “...

