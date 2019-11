«This is how we want you to get high» | l’inedito | postumo e con film | di George

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Il brano, il primo rilasciato dal 2012, racconta attraverso le sonorità pop, quell’apparente disimpegno della musica, quali e quante storture si trovino nella società moderna. A scriverlo, è statoMichael, che il Destino, nei suoi giri beffardi, ha portato a morire il giorno di Natale dell’anno 2016. Dentro, sono racchiuse piccole storie: storie di dipendenze che ritornano, di cicli e di figli.is how (weyou to get), registrato durante le ultime sessioni in studio del cantautore britannico, è profondità e autoironia. Ed èche,, è stato scelto da Emma Thompson come (parte della) colonna sonora di Last Christmas. https://www.youtube.com/watch?v=M1kWLPGUKcs&feature=youtu.be QuandoMichael è morto, il regista Paul Feig ha deciso di fare delle sue canzoni una pellicola inedita. Una commedia romantica che, ispirata all’omonimo successo degli ...

