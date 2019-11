Skoda Octavia - Un bozzetto svela l' abitacolo della quarta generazione - VIDEO

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Per evolvere il modello più vendutopropria storia, la, lapunta a donare alla berlina un look più dinamico, derivato da quello portato al debutto dalla nuova Scala. Come è già possibile osservare dai primi bozzettiti dalla Casa, laquattro porte manterrà le proporzioni di sempre, con la promessa di combinare dimensioni esterne da segmento D a interni particolarmente spaziosi. La tre volumi saràta l'11 novembre, per poi arrivare sul mercato a marzo 2020. Look ispirato alle coupé. Rispetto al passato la carrozzeriaquattro porte diventerà più filante: il montante posteriore sarà ispirato a quello delle coupé. La fiancata sarà caratterizzata da una nuova nervatura che congiungerà visivamente i gruppi ottici anteriori con quelli posteriori, ricollegandosi alle linee dei passaruota. A cambiare sarà anche la vetratura, ...

