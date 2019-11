Mormoni | strage di donne e bambini in Messico Arrestato un sospettato con 2 ostaggi

Arrestato un uomo per la strage di Mormoni in Messico : aveva con sé due ostaggi : La polizia messicana ha Arrestato una persona sospettata di essere coinvolta nell’attacco contro un gruppo di mormoni in cui sono morte nove persone, tra cui sei bambini: lo riporta la Cnn online, che cita le autorità del Paese.Non si conosce l’identità della persona arrestata, ma l’Agenzia ministeriale per le indagini penali (Amic) ha reso noto che al momento della cattura l’individuo aveva con ...

STRAGE DI Mormoni/ Bambini bruciati dai narcos - la pietà deve prevalere sui "muri" : Al confine con gli Usa uccise dai narcos 9 persone, donne e Bambini. Tutti MORMONI. Una setta che suscita ostilità. A partire dalla pratica della poligamia

STRAGE Mormoni IN MESSICO : 3 DONNE E 9 BAMBINI UCCISI/ Trump : 'Ora guerra ai narcos' : STRAGE di MORMONI in MESSICO: almeno 12 morti, tra spari e bruciati vivi di una famiglia diretta al confine Usa. 6 bimbi UCCISI, sospetti sui narcos

Mormoni - strage dei narcos : 9 uccisi e arsi vivi. Scomparso un bimbo : Tra le vittime anche due gemellini neonati e tre donne. Alcune delle persone sarebbero morte bruciate vive nella propria auto. Ancora non chiari i motivi dell’agguato

Messico - strage di Mormoni : nove bimbi e tre donne uccisi dai narcos - alcuni bruciati vivi. Morti anche neonati : Orrore in Messico, dove tre donne e 9 bambini di una famiglia di mormoni americani sono stati trucidati in un attacco il cui movente è ancora tutto da accertare. Secondo quanto riferito da...

Messico - strage di Mormoni : l’auto delle vittime crivellata di colpi e data alle fiamme : Un gruppo di una comunità di mormoni, in Messico, è stato ucciso in un agguato con colpi d’arma da fuoco da uomini armati. Un parente delle vittime ha pubblicato su Twitter il video di una delle auto crivellata dagli spari e poi data alle fiamme tra Sonora e Chihuahua, vicino al confine con gli Stati Uniti. L'articolo Messico, strage di mormoni: l’auto delle vittime crivellata di colpi e data alle fiamme proviene da Il Fatto ...

Messico - strage di Mormoni : sterminata una famiglia a colpi d’arma da fuoco. Si segue la pista dei narcos : Uccisi a colpi di arma da fuoco, alcuni bruciati vivi. È strage in Messico, dove una decina di mormoni statunitensi della famiglia Lebaron, tra cui almeno quattro bambini e due gemelli neonati di sei mesi e le loro madri, sono stati attaccati da uomini armati – forse narcos – mentre erano in viaggio. Il fatto è avvenuto nel nord del Messico, a Rancho de la Mora, in una zona di confine tra gli stati di Chihuahua e Sonora, non lontano ...

