Minaccia i carabinieri con una bottiglia di vetro e morde un militare

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Sofia Dinolfo Si tratta di un 54enne catanese evaso dai domiciliari dopo essere stato arrestato per l'ennesimo furtoe neuno mentre tenta a tutti i costi la fuga, poi viene bloccato ed arrestato. Siamo a Ramacca, in provincia di Catania e il protagonista dell’aggressione attuata ai danni delè Tommaso Bontorno, 54enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine in virtù di precedenti reati commessi. Il quattro novembre scorso l’uomo è stato colto nella flagranza del reato di furto di gasolio ai danni di un pullman di linea parcheggiato davanti il cimitero di Ramacca. Come se non bastasse, non era quella la prima volta che Bontorno derubasse l’autobus del suo rifornimento. L’uomo è finito così agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza per il rito direttissimo ma, a quanto pare, nel frattempo è uscito di casa per dedicarsi ad altro ...

NewSicilia : L'uomo era ai domiciliari per aver rubato gasolio da un pullman dell'Ast ma, invece di aspettare l’arrivo dei carab… - fulviovolpe2 : @rickysamp69 @repubblica Molti anni fa abbiamo organizzato con il gruppo Scout un seminario dibattito, conto la maf… - Checcogarage : @Ilconservator @AlexFerrari8336 @ILoveFunnyCats_ @poliziadistato @_Carabinieri_ mi sa tanto di minaccia -