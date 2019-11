Mattarella | la politica non può essere disumana

Mattarella : 'Politica corre il pericolo di inaridirsi' : Ravenna, 5 nov. (Adnkronos) - Nel "suo ultimo discorso in pubblico, alla fine dell'ottobre di trent'anni fa, Zaccagnini parlò dell'esigenza, del dovere di offrire ai giovani un orizzonte di ideali, una prospettiva di valori, 'per evitare -così disse- l'inaridimento. Inaridirsi è il pericolo che si c

Mattarella : 'Politica non può essere disumana' : Ravenna, 5 nov. (Adnkronos) - "Quando nel congresso fu riconfermato segretario" della Dc, "alla proclamazione non c'era: era partito velocemente per Ravenna, perchè era morto un suo amico. Questo rifletteva il senso di umanità profondo che lo muoveva, perchè la politica non può essere disumana". Lo