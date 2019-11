Palermo | mostre concerti e una corsa per la pace | arriva in città ‘Peace Run’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 4 novembre 2019), 4 nov. (Adnkronos) – Dall’8 al 16 novembresi colorerà di numerose iniziative diin ambito culturale, educativo e sportivo. E’ stata presentata oggi, a Palazzo delle Aquile, la ‘Peace Run’, laper lapodistica a staffetta più lunga al mondo. Un evento sportivo non competitivo che ogni anno coinvolge più di 100 nazioni e che arriverà ainsieme alla mostra ‘Paintings for World Peace and Harmony’ di Sri Chinmoy. Saranno circa 250 le opere originali che saranno esposte a Palazzo Sant’Elia a cui si aggiungeranno diverse sedi secondarie come mostra diffusa per la.La cerimonia inaugurale – 8 novembre alle 10 – darà il via ad una settimana multiculturale, inclusiva e inter-religiosa.sarà teatro diper la, staffette di studenti tedofori, sfilate per la ...

