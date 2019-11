Meloni attacca Report | Spazzatura giornalistica La Rai intervenga su

Giorgia Meloni in piazza San Giovanni attacca il governo giallo-rosso - cita Grillo e partono i "vaffa" : Giorgia Meloni dal palco di piazza San Giovanni a Roma, alla manifestazione del centrodestra organizzata da Matteo Salvini, attacca la sinistra e il governo giallo-rosso: "Adesso piazza San Giovanni la riempiamo solo noi, ora ci sono le bandiere tricolore dove c'erano le bandiere rosse". La leader d

Meloni attacca Salvini alla vigilia della manifestazione contro il governo : Non un palco da cui si attendono annunci roboanti su rinascite o morti di alleanze, ma una piazza piena per dare un segnale a chi ha dipinto la Lega come un movimento morente, con un progetto politico che non sopravvive al crollo del governo con il M5s. Così Matteo Salvini vede la manifestazione di domani a Roma. Insieme alle Regionali in Umbria che è convinto di vincere la prossima settimana, il segretario leghista cerca la ...

Giorgia Meloni attacca Beppe Grillo & Co : "Pagliacci - vi rimanderemo tutti al circo" : "L'Italia nelle mani di pagliacci, incapaci e anti-italiani". Giorgia Meloni, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, attacca Beppe Grillo e compagni: "rimanderemo presto questi clown al circo e daremo agli italiani un governo che faccia gli interessi della Nazione". Leggi anche: "Dopo 10 an

Taglio parlamentari - la vigilia. Di Maio : “Mi aspetto sì trasversale”. Meloni : “Ci attaccano - ma Fdi da sempre a favore. Pd che farà?” : I parlamentari si preparano al voto finale per tagliare le loro stesse poltrone. La riforma che propone la riduzione delle poltrone a Camera e Senato arriva infatti a Montecitorio per l’ultima lettura lunedì 7 ottobre e il via libera definitivo al ddl che modifica la Costituzione è atteso per martedì. “Sono emozionato”, ha detto oggi il capo politico M5s Luigi Di Maio che sul via libera alla riforma aveva vincolato la partenza ...

Otto e Mezzo - Giorgia Meloni attacca Fioramonti e difende la Santanché : "Non può fare il ministro" : "Non mi interessano le scuse di Fioramonti, il problema non è di forma ma di sostanza. Uno che pensa quelle cose non può fare il ministro". Giorgia Meloni, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, attacca il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti e difende Daniela Santanchè anche perché ne

Giorgia Meloni attacca Matteo Renzi : "Lui femminista? Intanto l'unica leader di partito donna sono io" : "Il primo partito femminista? Come no... Pensato da Matteo Renzi, fondato da Renzi e guidato da Renzi che sceglie e nomina le donne nel partito". Giorgia Meloni, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter fa notare al leader di Italia Viva che saranno pure "tutti femministi i partiti di sinistra