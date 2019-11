Inter – Fischiano le orecchie di Lele Oriali | attacco frontale di Cassano | “non fa

Fonte : sportfair

(Di lunedì 4 novembre 2019) L’ex attaccante barese ha attaccato il dirigente nerazzurro, accusandolo di avere sempre avuto un ruolo marginale nell’Antoniomette nel mirino Gabriele, attuale first team technical manager dell’e spalla di Antonio Conte. L’ex attaccante barese, ospite fisso del programma Tiki Taka, non ha gradito gli attestati di stima rivolti al dirigente nerazzurro durante la puntata, accusandolo chiaramente di avere un ruolo marginale all’no della società.rogato sulla presenza diin panchina,ha ammesso: “è fondamentale di che? Facciamola finita con sta manfrina, era amico di Mancini e non faceva niente, era amico di Mourinho e non faceva niente. Erano i giocatori e l’allenatore a vincere, non“.L'articololedidi: ...

Fabio_Giordano : @Davex99048967 @tantononcambio @realvarriale @Inter @BfcOfficialPage Avrei detto rigore netto uguale, all'Inter ti… - tosini_michela : @pisto_gol È lo stesso giocatore che qualche giorno fa ha fatto il medio verso i tifosi dell Inter? Fischiano Balot… -