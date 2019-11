Ilva di Taranto | Arcelor Mittal lasciaIl Mise | non consentiremo la chiusura

Ilva - ArcelorMittal lascia Taranto. Patuanelli : «Scudo penale è un alibi». Scontro sul diritto di recesso : Oggi ArcelorMittal (Am InvestCo Italy) ha notificato ai commissari straordinari dell' Ilva la volontà di rescindere l'accordo per l'affitto con acquisizione delle attività...

Ilva - Arcelor Mittal lascia Taranto ma il governo si oppone alla chiusura : Qualche ora fa, è stata diramata una nota stampa di Arcelor Mittal, dove AM InvestoCo Italy ha notificato ai commissari straordinari di Ilva S.P.A, la volontà di rescindere il contratto per l'affitto e il successivo acquisto condizionato dei rami d'azienda Ilva e di alcune sue controllate la quale esecuzione è stata il 31 ottobre 2018. Inoltre, in conformità al contenuto del contratto, Mittal chiede ai commissari straordinari di assumersi entro ...

Ilva - arcivescovo di Taranto : ‘Governo intervenga subito. È calamità sociale - finora troppa inerzia’ : “I commissari governativi intervengano affinché AlcelorMittal receda dalla volontà di abbandonare l’Ilva. E’ una calamità sociale che si prevede e che si aggiunge a quella ambientale, che rimane tuttora in piedi”. E’ allarme lanciato ai microfoni di Radio Vaticana dall’arcivescovo di Taranto, Filippo Santoro, dopo l’annuncio di ArcelorMittal di voler rinunciare all’acquisizione del gruppo siderurgico ex ...

"Il futuro di Taranto non è l'ex Ilva Ma ArcelorMittal aveva già deciso" : "Era prevedibile, le cose non stanno andando bene per l'azienda. Hanno accelerato le perdite giornaliere, diventate ormai molto importanti. E' una decisione che avevano già preso a prescindere dalla questione dell'immunità penale. Può darsi che qualcuno stia... Segui su affaritaliani.it

Ex Ilva : Tajani - 'difendiamo acciaio italiano - sabato sarò a Taranto' : Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "sabato sarò a Taranto per difendere l'acciaio italiano e per impedire che il governo dia l'ennesimo colpo all'economia del Sud. Sto seguendo costantemente la vicenda dell'Ilva e sono vicino ai lavoratori ed alle loro famiglie". Così su Twitter Antonio Tajani, vicepresiden

Ex Ilva - Salvini : “Se saltano posti di lavoro - governo si dimetta. Pd - M5s - Leu e Iv abbiano il coraggio di andare a Taranto stasera” : “Abbiamo un governo di incapaci. Se saltano i posti di lavoro, devono dimettersi“. A dirlo, in conferenza stampa al Senato, il leader della Lega, Matteo Salvini, che insieme a Claudio Durigon e Massimiliano Romeo ha commentato la notizia secondo cui la multinazionale ArcelorMittal sarebbe pronta ad abbandonare il sito produttivo siderurgico di Taranto. L'articolo Ex Ilva, Salvini: “Se saltano posti di lavoro, governo si ...

Il delitto perfetto del M5s. Taranto addio - ArcelorMittal lascia l'ex Ilva : La bomba, alla fine, è scoppiata nelle mani di Stefano Patuanelli. Il ministro dello Sviluppo economico l'aveva ricevuta dal predecessore, nonché compagno di partito, Luigi Di Maio. Uno scoppio prevedibile dopo che il leader grillino aveva ulteriormente ingarbugliato una situazione, già intricata, c

Ex-Ilva di Taranto - Calenda : “Governo ha fatto saltare 4 miliardi nel Sud e competitività italiana” : "Tutto questo è accaduto perché qualche senatore del M5S ha dato un aut-aut e Pd e IV si sono piegati. Ciò che è accaduto è qualcosa di vergognoso: questo governo ha perso il controllo del Paese, il controllo di sé stesso e per quanto riguarda il Pd e IV anche il controllo dei propri valori": così Carlo Calenda commenta amareggiato a Fanpage.it la decisione di Arcelor-Mittal di lasciare l'ex Ilva di Taranto.Continua a leggere

ArcelorMittal molla l'Ilva di Taranto. Lettera annuncia l'addio : Ilva addio. ArcelorMittal ha notificato ai commissari straordinari dell’Ilva la volontà di rescindere l’accordo per l’affitto con acquisizione delle attività di Ilva Spa e di alcune controllate acquisite secondo l’accordo chiuso il 31 ottobre. ArcelorMittal, si legge nella Lettera, “ha chiesto ai Commissari straordinari di assumersi la responsabilità delle attività di Ilva e dei ...