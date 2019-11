Il pile da uomo è diventato cool e si indossa in città

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 4 novembre 2019) Ildaè un capo di tendenza. La notizia era nell’aria già da un po’ ma ha lasciato comunque molti a bocca aperta. Dopo tutto è sempre stato un capo abbastanza bistrattato, utilizzato in montagna o al massimo mentre si era seduti sul divano di casa; uno di quegli indumenti sicuramente pratici ma non belli, che non si era soliti esibire. La morbidezza, la leggerezza e il fatto che tenesse davvero caldo, sono sempre state però caratteristiche impareggiabili, bisogna ammetterlo. E ora è il momento della sua rivincita. Grazie all’ondata streetwear ildavieneto, ed esibito, in città, al posto della giacca sportiva. I brand di riferimento sono quelli del mondo outdoor anche se non possiamo dimenticare marchi come Burberry, sempre meno classico e sempre più di tendenza, così come non dobbiamo dimenticare ...

OfferteToste : ?? Abbigliamento ??#Enkarl Guanti Uomo con Polso Regolabile Antivento Foderato in Pile Silicone Antiscivolo Screen To… - Mikyss78 : RT @FabioCasalucci: @Mikyss78 Facciamo fare Frankenstein a Khedira (con le pile scariche) e l'uomo lupo al Pipita (che mi sembra l'unico no… - FabioCasalucci : @Mikyss78 Facciamo fare Frankenstein a Khedira (con le pile scariche) e l'uomo lupo al Pipita (che mi sembra l'unic… -