Casarin | servono uomini disposti ad arbitrare | non a comandare

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 4 novembre 2019) Sul Corriere della Sera la rubrica dell’ex arbitro Paoloche torna a parlare dei problemi legati agli arbitraggi. È una scala lunga e ripida quella intrapresa dal calci con l’introduzione della tecnologia, secondo l’ex arbitro italiano. È la scelta giusta, che porterà sicuramente a gioire nella regolarità e alla luce. Ma ora siamo ancora molto legati alla tradizione, ai miti, col freno del passato ancora efficace Nel futuro prossimo ci sarà bisogno di certezze per i nuovi arbitri che si affacceranno al calcio italianoad, non aOramai il percorso è avviato e dopo 10 anni di sperimentazione non si può più fare a meno delle certezze che la tecnologia “dovrebbe” dare. L'articoload, non ailNapolista.