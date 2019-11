Il mercato delle sneaker contraffatte bene

Calciomercato - musi lunghi in casa delle big europee : italiane alla finestra per la sessione invernale : musi lunghi il Calciomercato ce ne ha regalati tanti. Ma forse mai come in questo periodo. E sì, perché se guardiamo in Europa sono tantissimi i calciatori scontenti della situazione in cui si trovano e vorrebbero aria nuova. Occasioni da sfruttare già a gennaio perché i cosiddetti esuberi potrebbero accasarsi a costi limitati. Un problema, quello dei musi lunghi, che riguarda l’Europa, ma che coinvolge da vicino l’Italia. Ma ...

Giuntoli : “Contenti delle parole di Ibra ma adesso pensiamo al campo - non al mercato” : Ai microfoni di Sky Sport, nel prepartita di Napoli-Verona ha parlato il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. Ha risposto ad una domanda su Ibrahimovic e sul suo mettersi a disposizione del club. Una dimostrazione del fatto che il progetto del Napoli è solido, in crescita e che ha un forte appeal internazionale. Sul punto Giuntoli ha dichiarato: “Le parole di Ibrahimovic sono un motivo di grande soddisfazione. Vuol dire che ...

Calciomercato - rinnovi bollenti! Le situazioni delle squadre di Serie A : dubbi Juve - Fiorentina - Milan e Napoli - sorpresa Torino : Non solo le mosse di Calciomercato con diversi club che provano ad anticipare i tempi in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno, le società del massimo campionato italiano si muovono per rinforzarsi. A tenere banco sono anche le questioni rinnovi con diverse novità che riguardano le big del campionato di Serie A, ecco le situazioni nel dettaglio. INTER – La situazione meno delicata è quella che riguarda l’Inter, il ...

Calciomercato - le strategie dell’American Group Sports Management in vista delle prossime sessioni : Chiuso il Calciomercato estivo, si pensa all’immediato futuro con la sessione invernale di riparazione. Siamo ai primi di Ottobre, per i procuratori sportivi è tempo di fare i primi bilanci e organizzare il prossimo futuro. Ormai il mercato è variegato tra calciatori, calciatrici, allenatori e quant’altro e la società American Group Sports Management ha tutte le carte in regola per poter provare un interessante business tra USA ed Italia. ...

Di Maio : “Silvia Vono va con Renzi? Basta mercato delle vacche. Serve vincolo di mandato” : “Sono consapevole che questo argomento non è nel programma di governo, ma ne parlerò col Pd perché per me dobbiamo mettere fine a questo mercato delle vacche, sia dei parlamentari che passano in altri gruppi sia dei gruppi che li fanno entrare”, lo ha detto il ministro degli esteri Luigi Di Maio a margine dell’assemblea generale dell’Onu commentando i cambi di casacca in parlamento. L'articolo Di Maio: “Silvia Vono va con ...