Stasera il terzo passaggio “ravvicinato” di un asteroide in 8 giorni

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 1 novembre 2019) Dopo il “ravvicinato” di 1998 HL1 il 25 ottobre e di 2019 UB8 del 28 ottobre, è il turno di 2019 UG11, scoperto lo scorso 29 ottobre dal programma di sorveglianza Mount Lemmon Survey dell’Università dell’Arizona. Il flyby dell’è previsto alle 21:42 di oggi, alla minima distanza di soli 210mila km, undi assoluta sicurezza. Il sasso spaziale ha un diametro stimato tra 13 e 29 metri: per osservarlo (anche dall’Italia) sono necessari telescopi, ed il momento migliore sarà la seconda parte della notte, quando l’si sposterà tra le costellazioni dell’Auriga, della Lince e dell’Orsa Maggiore. Cos’è unUnè un piccolo corpo celeste simile per composizione ad un pianeta e spesso privo di forma sferica: il diametro può variare da qualche decina di metri a 1.000 km ma, in genere, non ...

