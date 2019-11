I numeri più frequenti di Novembre 2019

Regionali in Umbria - sempre più alta l'affluenza : i numeri delle 19. Adesso il governo ha davvero paura : l'affluenza è in pesante crescita e questo è un pesantissimo indizio su come potrebbero finire le Regionali in Umbria. Alle 19 in Umbria, alle elezioni Regionali, ha votato il 52,34% degli aventi diritto. Alle precedenti consultazioni, quelle del 2015, alla stessa ora si era recato alle urne solo il

numeri - fumetti - frutti e fiori : ecco cosa ha ispirato i nomi più strani dei figli delle star : cosa significano i nomi più strani dei figli dei Vipcosa significano i nomi più strani dei figli dei Vipcosa significano i nomi più strani dei figli dei Vipcosa significano i nomi più strani dei figli dei Vipcosa significano i nomi più strani dei figli dei Vipcosa significano i nomi più strani dei figli dei Vipcosa significano i nomi più strani dei figli dei Vipcosa significano i nomi più strani dei figli dei Vipcosa significano i nomi più ...

Quali sono i club più seguiti in Serie A? La classifica completa - ecco le squadre più social [numeri E DETTAGLI] : Dopo aver curiosamente trovato, e pubblicato, la classifica delle 20 squadre più seguite al mondo sui social, la nostra redazione è andata a spulciare sui profili delle 20 squadre di Serie A: Twitter, Instagram, Facebook, tutti gli strumenti che permettono ormai ad ogni tifoso di stare a contatto in tempo reale con la propria squadra del cuore. Strumenti tuttavia utili anche agli stessi club, che possono raccontare anche in una chiave più ...

Rugby - Mondiali 2019 : numeri - statistiche e i più forti giocatori visti in Giappone : Oggi in Giappone è giornata di riposo e da domani inizierà lo sprint finale per la qualificazione ai quarti di finale della Rugby World Cup. A oggi il biglietto per la fase a eliminazione diretta l’hanno staccato solo Inghilterra e Francia, anche se molte squadre sono in pole position per non chiudere il loro Mondiale il prossimo weekend. A oggi, sulle 48 partite previste, se ne sono giocate già 28, cioè si è superato la metà del torneo. ...