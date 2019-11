Apex Legends per mobile arriverà nel corso dell' anno fiscale 2021

EA "non dimenticherà" Titanfall 3 - ma ora il focus è su Apex Legends : Nel suo ultimo report finanziario, EA ha dichiarato di non aver dimenticato il franchise di Titanfall. Sebbene al momento non ci sia nulla in cantiere, il sogno di vedere un giorno Titanfall 3 è ancora vivo."Vogliamo davvero mantenere il team iper-concentrato su [Apex Legends] perché vediamo che ci sono molte opportunità , quindi non posso darti un'idea di se e quando arriverà [Titanfall 3], ma è comunque un grande marchio e di certo non ce ne ...

Apex Legends può ora contare su oltre 70 milioni di giocatori : Apex Legends è stato lanciato quest'anno con una grande risposta iniziale da parte dei fan. Mentre l'entusiasmo si è un po' raffreddato con il passare del tempo, il gioco registra ancora numeri piuttosto positivi. Lo sparatutto battle royale di Respawn Entertainment continua ad essere abbastanza popolare e nell'ultimo report finanziario di EA sono emersi dati positivi.Il publisher ha annunciato che il gioco ha ora superato quota 70 milioni di ...

Alle 15 un'imperdibile diretta con Apex Legends : Paura del buio : In programma per questo pomeriggio un'altra delle imperdibili dirette di Eurogamet.it. Oggi ci concentreremo su Apex Legends di EA e Respawn.Nello specifico, il focus sarà su Apex Legends: Paura del buio, l'evento disponibile dallo scorso 15 ottobre che terminerà il 5 novembre.L'evento propone "una miriade di nuovi contenuti, tra cui una modalità di gioco che vedrà protagonista un inquietante Canyon dei Re di notte, sfide, oggetti cosmetici a ...

Apex Legends : Halloween è alle porte! : Il periodo più terrificante dell’anno sta per arrivare e gli sviluppatori di APEX Legends hanno preparato una gradita sorpresa per Halloween. Dal 15 Ottobre al 5 Novembre prenderà piede l’evento Paura del Buio, evento collezione che porterà con se decine di oggetti a tema terrore. Un regalo per i nostalgici Giunti ormai alla terza stagione, abbiamo visto uno stravolgimento del gioco con l’introduzione della nuova mappa che ne ...

Apex Legends - al via l'evento "Paura del Buio" : La stagione 3 di Apex Legends è ben avviata, ed ha aggiunto una nuova mappa e un nuovo personaggio per tutti i giocatori. Tuttavia non è tutto ciò che Respawn Entertainment sta aggiungendo nel mese di ottobre, visto che a partire da oggi fino al 5 novembre è attivo l'evento "Paura del Buio" che porterà con sé oggetti cosmetici e molto altro.Ecco cosa troverete in Paura del Buio: innanzitutto sarà disponibile la modalità Coltre Oscura che farà ...

Apex Legends : il Charge Rifle sarà ribilanciato : Il Charge Rifle ('fucile Radius' nella traduzione italiana) è uno dei protagonisti indiscussi all'interno dell'arsenale della stagione 3 di Apex Legends. Amato e odiato dai giocatori, è in grado di emettere un raggio laser potenzialmente letale se usato da un cecchino esperto. Riuscendo a mantenere per circa un secondo l'avversario all'interno del proprio mirino, infatti, il fucile colpirà l'avversario con estrema precisione infliggendo 90 ...

Apex Legends : Halloween è alle porte! : Il periodo più terrificante dell’anno sta per arrivare e gli sviluppatori di APEX Legends hanno preparato una gradita sorpresa per Halloween. Dal 15 Ottobre al 5 Novembre prenderà piede l’evento Paura del Buio, evento collezione che porterà con se decine di oggetti a tema terrore. Un regalo per i nostalgici Giunti ormai alla terza stagione, abbiamo visto uno stravolgimento del gioco con l’introduzione della nuova mappa che ne ...

Apex Legends : l'evento di Halloween si chiamerà Fight or Fright : Apex Legends è alla sua terza stagione e ha recentemente introdotto una nuova mappa, una nuova leggenda e una Ranked League migliorata. Dal 15 Ottobre al 5 Novembre avrà luogo il primo evento di questa nuova stagione, chiamato Fight or Fright e dedicato ad Halloween. Shadowfall: ritorno a Kings Canyon Tramite la modalità Shadowfall sarà possibile giocare di nuovo a Kings Canyon, la mappa delle prime due stagioni, rivista in versione notturna e ...

Apex Legends : i Vault sono finalmente aperti : Fin dalla Stagione 3 la mappa di Apex Legends ha visto l'introduzione di una serie di Vault inaccessibili al giocatore.Ebbene, è notizia delle ultime ore la loro apertura. In particolare, un conto alla rovescia apparso in gioco suggeriva una loro apertura alle 19 di stasera, ma alcuni giocatori hanno segnalato che i famigerati Vault sono attualmente aperti e accessibili. Ma cova vi si cela all'interno?Nella mappa sono presenti tre Vault, e tutti ...

Apex Legends : un leak avrebbe svelato i prossimi personaggi in arrivo : In arrivo grosse novità su Apex Legends, se le indiscrezioni che circolano in queste ore dovessero rivelarsi vere. Un dataminer chiamato That1MiningGuy su Twitter ha pubblicato un'immagine che mostrerebbe i prossimi personaggi in arrivo nel Battle Royale di Respawn.Dall'uscita del gioco nel febbraio 2019, Respawn Entertainment ha pubblicato nuove leggende nel corso delle stagioni 2 e 3 come Wattson e Crypto. Gli sviluppatori per adesso non hanno ...

Electronic Arts accusata di aver violato due brevetti con Apex Legends e Anthem : Due dei titoli più importanti pubblicati da EA negli ultimi mesi, Apex Legends e Anthem, a quanto pare potrebbero aver infranto l'utilizzo di alcuni brevetti.La Stone Interactive Venture (SIV) ha registrato una causa legale contro EA nella corte distrettuale del Texas lo scorso mese, nella quale accusa il colosso di aver infranto l'utilizzo dei brevetti US7593864B2 e US8516473B2, registrati presso l'United States Patent and Trademark Office. La ...

Apex Legends : come usare Crypto al meglio : Con l’arrivo della terza stagione di APEX Legends, anche Crypto si aggiunge al roster delle leggende. Assieme a Bloodhound ricopre il ruolo di ricognitore e promette di stravolgere il beta. Abilità di Crypto Abilità Passiva: Neurolink. Grazie a questa abilità Crypto trasmette ai compagni la visione dei nemici da parte del suo drone. Abilità tattica: drone di ricognizione. A differenza delle abilità tattiche degli altri personaggi, questa ...

In Apex Legends c'è una nuova trappola mortale...Una toilette! : Da quando la Stagione 3 di Apex Legends è cominciata ad inizio settimana, i giocatori hanno esplorato in lungo ed in largo la nuova mappa Confini del Mondo e a quanto pare hanno trovato modi creativi per far fuori gli avversari.Uno tra tutti vede l'impiego di una toilette, uno spazio piccolo e chiuso che diventa una vera trappola mortale. L'utente di Reddit BeanBag1992 ha attirato altri giocatori in questi minuscoli servizi igienici e li ha ...

Apex Legends : un video gameplay ci mostra Crypto in azione : L'apprezzato battle royale di Respawn Entertainment, Apex Legends, riceve oggi il nuovo eroe Crypto in concomitanza con la Stagione 3.Poco tempo fa abbiamo dato uno sguardo allo story trailer del personaggio, ora, grazie a un video di IGN, possiamo da vedere più da vicino Crypto in azione.Il filmato, della durata di 11 minuti, è visibile qui sotto:Leggi altro...