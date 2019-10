NextGen ATP Finals 2019 in tv | su che canale vederle | orari | programma e streaming

Fonte : oasport

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Si giocheranno da martedì 5 a sabato 9 novembre leATPal Palalido di Milano riservate ai migliori otto Under 21 del mondo e giunte alla terza edizione. Tra questi giovanni tennisti c’è, come tutti gli appassionati sanno, anche Jannik Sinner, altoatesino di Sesto in Pusteria, il più giovane in gara coi suoi 18 anni, che ha beneficiato di una wildcard. Dopo le rinunce del greco campione uscente Stefanos Tsitsipas, che andrà a giocare a Londra le ATPdei grandi, e del canadese Felix Auger-Aliassime, per un problema alla caviglia, gli altri sette partecipanti sono il canadese Denis Shapovalov, l’australiano Alex De Minaur, lo statunitense Frances Tiafoe, il norvegese Casper Ruud, il serbo Miomir Kecmanovic, il francese Ugo Humbert e lo svedese Mikael Ymer. La manifestazione sarà trasmessa per intero in diretta tv da Supertennis,64 del digitale terrestre e ...

OA_Sport : Ranking Atp, la nuova classifica di Jannik Sinner. Il più giovane U19 nella top100, ora le NextGen - mikeshamash : RT @lorenzofares: Il 1º tennista scandinavo a giocare le @nextgenfinals sarà @CasperRuud98 ????, figlio d'arte A Milano farà compagnia a -… - GiusPecoraro : RT @GianfrancoDura3: Fabio , genio e sregolatezza: martedì scorso ad un atp 250 perde al 1^ turno senza giocare contro un avversario in dis… -